Проверочные слово к слову"образовалось"?
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Проверочные слово к слову"образовалось"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образовывалось, ударение на о, так и проверили
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