Определите, что изучают эти науки. а) этика б) экономика в) эмбриология г) этимологияе) эстетика *
Русский язык
Определите, что изучают эти науки. а) этика б) экономика в) эмбриология г) этимологияе) эстетика *
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этика-учение о морали,экономика-хозяйственная деятельность общества,совокупность отношений,эмбриология-изучение развития эмбрионов,этимология-Отдел языкознания, изучающий происхождение слов, а также само происхождение того или иного слова,Эстетика-Философское учение об искусстве как особом виде общественной идеологии, посвящённое исследованию идейной сущности и форм прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Литература
Высказывания Бубнова, Луки, Сатина о человеке, труде, правде, жизни. Пожалуйста, п??могите. Не будьте равнодушными.