Определите, что изучают эти науки. а) этика б) экономика в) эмбриология г) этимологияе) эстетика *

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Этика-учение о морали,экономика-хозяйственная деятельность общества,совокупность отношений,эмбриология-изучение развития эмбрионов,этимология-Отдел языкознания, изучающий происхождение слов, а также само происхождение того или иного слова,Эстетика-Философское учение об искусстве как особом виде общественной идеологии, посвящённое исследованию идейной сущности и форм прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни