При каком условии графики линейной функции пересекаются; параллельны? помоги пож??луйста

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Графики линейных функций пересекаются, если угловые коэффициенты не равны. Например: y = 3x + 1 и y = 5x + 1 ( функции пересекаются т.к 5≠3 ). Графики линейных функций параллельны, если угловые коэффициенты равны , а свободные члены не равны. Например: y = 7x + 1 и y = 7x - 2 ( функции параллельны, т.к. 7=7 и 1 ≠ -2 ).