Когда и почему закончился первобытный период

История
Когда и почему закончился первобытный период
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первобытный период в полном смысле этого слова окончился не так уж и давно в историческом смысле -10-12 тысяч лет назад максимум. В разный регионах мира его окончание произошло в разные моменты времени 
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