Когда я и моя подруга пришли в школу , наш клас был закрыт . . нужна здесь запитая
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Когда я и моя подруга пришли в школу , наш клас был закрыт . . нужна здесь запитая
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