Решите уравнение а) (2х-9)^2=(2х-3)(2х+3) б) (5у-2)^2-(5у+3)^2=5
Алгебра
Решите уравнение а) (2х-9)^2=(2х-3)(2х+3) б) (5у-2)^2-(5у+3)^2=5
Ответ(ы):
Гость:
4x²-36x+81=4x²+6x-6x-9 -36x=-90 x=2.5
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