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Какие бывают признаки водных животных
Биология
Какие бывают признаки водных животных
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Гость:
Жабры,перепонки(между лапок), место обитания возле водоемов... Вроде все..
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