Два порохода вышли из порта.Один из них следует на север ,другой на запад. Скорости их равны соответственно 10км/ч и 24км/ч.Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?

Математика

Два порохода вышли из порта.Один из них следует на север ,другой на запад. Скорости их равны соответственно 10км/ч и 24км/ч.Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?

Автор: Гость