Два порохода вышли из порта.Один из них следует на север ,другой на запад. Скорости их равны соответственно 10км/ч и 24км/ч.Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?

Математика
Два порохода вышли из порта.Один из них следует на север ,другой на запад. Скорости их равны соответственно 10км/ч и 24км/ч.Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 4 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24-10=14 (км/ч)-скорость удаления 14×4=56 (км)- будет между ними через 4 часа
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