Установите соответствие между изображением отрезков на фрагменте топографическ??й карты на профиле

География
Установите соответствие между изображением отрезков на фрагменте топографическ??й карты на профиле
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-В; 2-Б; 3-А. Удачи тебе на географии:З
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