Помогите. Образец: куриный бульон-бульон из курицы. Кожаная куртка, серебряные серьги, морской ветер, глиняная игрушка, кирпичный дом, картонная кукла.
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Помогите. Образец: куриный бульон-бульон из курицы. Кожаная куртка, серебряные серьги, морской ветер, глиняная игрушка, кирпичный дом, картонная кукла.
Ответ(ы):
Гость:
Куртка из кожи Серьги из серебра Ветер с моря Игрушка из глины Дом из кирпича Кукла из картона
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