Синтаксический разбор предложения Иго игрой восхищались и рабы и владыки

Русский язык
Синтаксический разбор предложения Иго игрой восхищались и рабы и владыки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распрострастраненное, двусоставное, осложнено однородными подлежащими.Вот вам.
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