Ширина прямоугольного участка земли 15 м 2дм а длина 22 м 5 дом.Вычислите площадь уча??тка и выразите её в квадратнах метрах.

Математика

Ширина прямоугольного участка земли 15 м 2дм а длина 22 м 5 дом.Вычислите площадь уча??тка и выразите её в квадратнах метрах.

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