Ширина прямоугольного участка земли 15 м 2дм а длина 22 м 5 дом.Вычислите площадь уча??тка и выразите её в квадратнах метрах.

Математика
Ширина прямоугольного участка земли 15 м 2дм а длина 22 м 5 дом.Вычислите площадь уча??тка и выразите её в квадратнах метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 м 2 дм=15,2 м 22 м 5 дм=22,5 м S=15,2*22*5=342 м²
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