За перемену в школьном буфете дети сьели 100 пирожков с яблоками,это на 21 пирожок больше,чем с творогом.Сколько пирожков с творогом сьели дети?
Математика
За перемену в школьном буфете дети сьели 100 пирожков с яблоками,это на 21 пирожок больше,чем с творогом.Сколько пирожков с творогом сьели дети?
Ответ(ы):
Гость:
79 пирожков они сьели
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