За перемену в школьном буфете дети сьели 100 пирожков с яблоками,это на 21 пирожок больше,чем с творогом.Сколько пирожков с творогом сьели дети?

Математика

За перемену в школьном буфете дети сьели 100 пирожков с яблоками,это на 21 пирожок больше,чем с творогом.Сколько пирожков с творогом сьели дети?

Автор: Гость