Интеграл \int\limits^2_0 {2+3 x^{2} } \, dx равен … 1) 0 2) 24 3) 12 4) 11

Математика
Интеграл \int\limits^2_0 {2+3 x^{2} } \, dx равен … 1) 0 2) 24 3) 12 4) 11
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