Не помойму площадь какой фигуры нужно узнать????

Математика
Не помойму площадь какой фигуры нужно узнать????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всей и белой и синей её просто так расскрасили что б удобней было считать. Надо сначала узнать площадь белой фигуры ,а потом синей и два периметра сложить.
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