Подумай и запиши свою новогоднюю историю (5-7 предложений) (ДПА)
Литература
Подумай и запиши свою новогоднюю историю (5-7 предложений) (ДПА)
Ответ(ы):
Гость:
В новый год сбываются все заветные мечты. В новый год можно попросить любое желание у деда мороза , ну или у родителей. В новый год дома стоит красивая нарядная ёлка. На ёлке у нас есть много красивых игрушек и разноцветных гирлянд. Мама в новый год готовит много вкусной еды. Когда наступает новый год все садятся за стол и в 12 часов вечера по всем каналом идёт реч президента. И после 12 часов под ёлкой все находят свои подарки. И продолжаем отмечать новый год.
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