Составьте предложения со словами: Завидно, холодно, весело, вредно, тесно, жесток??, коротко, сильно, просторно, слабо
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Составьте предложения со словами: Завидно, холодно, весело, вредно, тесно, жесток??, коротко, сильно, просторно, слабо
Ответ(ы):
Гость:
Мне было завидно смотреть, как он играет со своим щенком. На улице было холодно. Курить вредно. В машине мне было тесно. Он наказал её слишком жестоко. Я люблю Лиду очень сильно. В нашей комнате просторно. В подвале слабо горел свет. Щенок весело вилял хвостом. Я обрезал верёвку слишком коротко.
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