Составьте предложения со словами: Завидно, холодно, весело, вредно, тесно, жесток??, коротко, сильно, просторно, слабо

Гость: Гость:

Мне было завидно смотреть, как он играет со своим щенком. На улице было холодно. Курить вредно. В машине мне было тесно. Он наказал её слишком жестоко. Я люблю Лиду очень сильно. В нашей комнате просторно. В подвале слабо горел свет. Щенок весело вилял хвостом. Я обрезал верёвку слишком коротко.