Когда из первой бригады во вторую перевели 10 рабочих, в этих бригадах рабочих стало поровну.На сколько рабочих больше было в первой бригаде, чем во второй, первоначально?

Математика

Когда из первой бригады во вторую перевели 10 рабочих, в этих бригадах рабочих стало поровну.На сколько рабочих больше было в первой бригаде, чем во второй, первоначально?

Автор: Гость