Когда из первой бригады во вторую перевели 10 рабочих, в этих бригадах рабочих стало поровну.На сколько рабочих больше было в первой бригаде, чем во второй, первоначально?

Математика
Когда из первой бригады во вторую перевели 10 рабочих, в этих бригадах рабочих стало поровну.На сколько рабочих больше было в первой бригаде, чем во второй, первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 20 рабочих было больше в первой бригаде.
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