Когда из первой бригады во вторую перевели 10 рабочих, в этих бригадах рабочих стало поровну.На сколько рабочих больше было в первой бригаде, чем во второй, первоначально?
Математика
Когда из первой бригады во вторую перевели 10 рабочих, в этих бригадах рабочих стало поровну.На сколько рабочих больше было в первой бригаде, чем во второй, первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 20 рабочих было больше в первой бригаде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык