2*3* + *5*8 = 7129 5**7* + *2*28 = 910*8 *8*9*1 + 2*7*** = 559310 58*4 - **2*=3911 7*2** - *8*34 = 59085 *9*7** - 3*6*95 = 195350 подбери пр??пущенные цифры, обозначенные знаком * в столбик пожалуйста напишите примеры эти со ст...
Математика
2*3* + *5*8 = 7129 5**7* + *2*28 = 910*8 *8*9*1 + 2*7*** = 559310 58*4 - **2*=3911 7*2** - *8*34 = 59085 *9*7** - 3*6*95 = 195350 подбери пр??пущенные цифры, обозначенные знаком * в столбик пожалуйста напишите примеры эти со ставленами цифрами в заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2531+4598=7129 58570+32528=91098 281911+277419=559310 5834-1923=3911 78269-18134=59085 591745-396395=195350
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Информация, с точки зрения современных информационных технологий, – это Выберите один ответ: передача сообщений отражение внешнего мира с пом...
Французский язык