2*3* + *5*8 = 7129 5**7* + *2*28 = 910*8 *8*9*1 + 2*7*** = 559310 58*4 - **2*=3911 7*2** - *8*34 = 59085 *9*7** - 3*6*95 = 195350 подбери пр??пущенные цифры, обозначенные знаком * в столбик пожалуйста напишите примеры эти со ст...

Математика

2*3* + *5*8 = 7129 5**7* + *2*28 = 910*8 *8*9*1 + 2*7*** = 559310 58*4 - **2*=3911 7*2** - *8*34 = 59085 *9*7** - 3*6*95 = 195350 подбери пр??пущенные цифры, обозначенные знаком * в столбик пожалуйста напишите примеры эти со ставленами цифрами в заранее спасибо

Автор: Гость