Помогите пожалуйста, написать аннотацию на любую книгу!!! Очень надо!!!

Литература
Помогите пожалуйста, написать аннотацию на любую книгу!!! Очень надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаменитыйроман Вениамина Каверина уже много лет остается у подростков любимой книгой. Романтика путешествий, загадка гибели полярной экспедиции, судьба юного беспризорника, ставшего военным летчиком, история настоящей дружбы, предательства и благородства увлекают все новых и новых читателей. В работе над произведением автор использовал факты из жизни капитана Брусилова, пропавшего в 1912 году.
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