Мне нужны 10 вопрос по теме климат на уровне 7-8 класс.

Гость: Гость:

1.Какие горы мешают прохождению западных морских воздушных масс? 2.Какое место в России самое холодное? 3.Где летом наблюдаются самые высокие температуры? 4.В районе каких климатических поясов распределена Россия? 5.. Для каких регионов страны характерна в основном ясная погода с сухим воздухом? 6.Какие географические факторы влияют на климат? 7.Какие воздушные массы господствуют в умеренных широтах на территории России? 8.Влияет ли рельеф на климат и как именно? 9.Как проходят изотермы января и июля по Восточно-Европейской равнине? С чем это направление связано? 10.В каком городе Северного полушария находится полюс холода? Почему именно здесь?