Напишите пожалуйста смешную историю бабушки 5-6 предложений с причастным оборотом . Заранее спасибо

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1.К сувениру, лежавшему в шкатулке, была привязана бумажка с обозначением, от кого и когда получен 2.Я знал одного человека в цвете юных сил еще, исполненного истинного благородства и достоинства 3.Ему, избранному профессором Политехнического института, не было еще и двадцати восьми лет 4.Фотография - прекрасное изобретение, передающее в верной копии всё, что может заинтересовать человека 5.Он, служивший на Черноморском флоте, являлся матросом на эскадренном миноносце "Керчь"Пожаловаться На Ответ