Когда книги расставили на 4 полки по 9 штук на каждой осталось еще 6 книг.сколько вс??го было книг?
Математика
Когда книги расставили на 4 полки по 9 штук на каждой осталось еще 6 книг.сколько вс??го было книг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*9=36(к)-всего на полках 2)36+6=42(к)-всего Ответ: всего было 42 книги
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