Когда книги расставили на 4 полки по 9 штук на каждой осталось еще 6 книг.сколько вс??го было книг?

Математика

Когда книги расставили на 4 полки по 9 штук на каждой осталось еще 6 книг.сколько вс??го было книг?

Автор: Гость