Напишите пожалуйста,твір на тему" Пізнай самого себе"

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Напишите пожалуйста,твір на тему" Пізнай самого себе"
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Автор: Гость
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Гость:
Кожна людина - унікальна. Вона відрізняється від всіх інших як зовнішністю, так і характером, смаками і талантами. Та в наш час більшість людей весь час порівнюють себе з іншими, мовляв, "якщо зробить він, то зроблю і я", або "ось вона це має, значить, я повинна мати теж". Люди, опам'ятайтесь! Не копіюйте інших, не повторяйте за ними їхні помилки! Краще пізнайте самі себе, зрозумійте, що вам потрібно, а що - ні, і не порівнюйте себе з зовсім іншими людьми - це їх життя і те, що вони роблять весь час, для вас може виявитись поганим. Люди різні. Різні смаки і здібності. Аби не робити те, що вам не під силу, пізнайте себе і свої можливості. У згоді з самим собою буде легше жити. 
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