Какова специализация машиностроительных предприятий вашей местности ? чем она объясняется?

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Характерной особенностью машиностроительных предприятий является специализация готовых машин, станков, приборов и другого тех­нологического оборудования. Большинство заводов выступают голо­вными предприятиями, завершающими процесс создания машин. Ну а объясняется это тем, что есть большой потребительский спрос.