Какова специализация машиностроительных предприятий вашей местности ? чем она объясняется?
География
Какова специализация машиностроительных предприятий вашей местности ? чем она объясняется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характерной особенностью машиностроительных предприятий является специализация готовых машин, станков, приборов и другого технологического оборудования. Большинство заводов выступают головными предприятиями, завершающими процесс создания машин. Ну а объясняется это тем, что есть большой потребительский спрос.
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