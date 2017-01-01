В параллелограмме ABCD угол B на 40° больше угла A. Найдите величину угла D. Ответ дайте в градусах.

Геометрия
В параллелограмме ABCD угол B на 40° больше угла A. Найдите величину угла D. Ответ дайте в градусах.
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110°……………………………………………расписать решение?
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