Люди плиз напишыте семь чудес природа на англиском
Английский язык
Люди плиз напишыте семь чудес природа на англиском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The seven wonders of nature.
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