В классе несколько человек начали собирать марки.Если Нина отдаст Коле из своих м??рок на одну меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих марок станет поровну.Сколько марок собрал Коля? Напишите полное решение плиз

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Т.к Нина отдала на одну меньше половины,значит у неё осталась половина и еще одна марка. Коля получил на одну меньше половины,после этого у них стало одинаковое кол-во марок. ("Половина"плюс одна марка)минус ("на одну меньше,чем половина")=две марки. Значил у Коли было две марки. Нина 2х Коля у *Преобразования* Нина х+1 Х+1=х-1+у Коля х-1+у (Х+1)-(х-1)=у -> (х-х)+1+1=у У=2