Яка країна є прикладом парламентської монархії? а) Саудівська Аравія б) Об'єднані Арабські Емірати в) Японія г) Оман

Право
Яка країна є прикладом парламентської монархії? а) Саудівська Аравія б) Об'єднані Арабські Емірати в) Японія г) Оман
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