Яка країна є прикладом парламентської монархії? а) Саудівська Аравія б) Об'єднані Арабські Емірати в) Японія г) Оман

Право

Яка країна є прикладом парламентської монархії? а) Саудівська Аравія б) Об'єднані Арабські Емірати в) Японія г) Оман

Автор: Гость