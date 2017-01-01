Одно нат. число больше другого на 2. Может ли их произведение оканчиваться на 2017?
Математика
Одно нат. число больше другого на 2. Может ли их произведение оканчиваться на 2017?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это 2015 + 2 вот и всё
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