Решить уравнение /х-2/+1=0
Математика
Решить уравнение /х-2/+1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если х-2 по модулю, то из данного уравнения получаем 2 следующих х-2+1=0 и 2-х+1=0 решаем каждое х=2-1 и х=-2-1 х=1 х=-3
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