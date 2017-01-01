Как с помощью мотоцикла рассчитанного на 2 человека преодолеть расстояние 60 км за 3 часа если нужно переехать трем человекам скорость мотоцикла 50 км в час скорость перехода 5 км в час
Математика
Как с помощью мотоцикла рассчитанного на 2 человека преодолеть расстояние 60 км за 3 часа если нужно переехать трем человекам скорость мотоцикла 50 км в час скорость перехода 5 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Двое уезжают на мотоцикле и преодолевают 50км. Один уезжает за оставшимся, а другой продолжает идти. 50:50=1ч. - потратили время двое проделав путь равный 50км 2. Мотоциклист возвращается за оставшимся, который двигаясь на встречу проделал путь 5км 5*1=5км-проделал оставшийся человек пока первый вез второго => мотоциклисту надо проехать 45км 45:50=0,9ч 3. За время пока мотоциклист отвозил оставшегося, второй прошел заданное расстояние. 2*5=10км - прошел второй за 2 часа 4. Мотоциклист и третий едут обратно. 55:50=1,1ч Ответ: трём человекам при помощи двухместного мотоцикла можно преодолеть расстояние 60км за 3 часа.
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