Выпиши слова, в которых все согласные обозначают звонкие звуки! как надо делать?

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Выпиши слова, в которых все согласные обозначают звонкие звуки! как надо делать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ябеда, лыжи, яма, воин, юнга,юмор, Милана, газон, дед, жир, ваза. В остальных словах есть глухие согласные.
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