Когда на нашей планете начал образоваться каменный уголь
Биология
Когда на нашей планете начал образоваться каменный уголь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из древних древовидных форм папоротников, хвощей и плаунов миллионы лет назад образовались залежи каменного угля, который служит не только топливом, но и ценным химическим сырьем. Удачи с биологией с:
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