Когда начался великий Лондонский пожар? Сколько он длился?Насколько большой была уничтоженная пожаром часть города

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продолжался в течение четырёх дней, со 2 по 5 сентября 1666 года. Лишь несколько случаев смерти от пожара официально зарегистрированы. Материальный ущерб составил 13200 домов, более 80 приходских церквей (в том числе и Собор святого Павла) и много других зданий. Общий ущерб от пожара был оценен в астрономическую по тем временам сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов.