Помогите пожалуйста! Орудие труда для разрыхления почвы. 4 буквы ( 2 буква "л") не серп. Помогите пожалуйста, у меня мало времени!

История

Помогите пожалуйста! Орудие труда для разрыхления почвы. 4 буквы ( 2 буква "л") не серп. Помогите пожалуйста, у меня мало времени!

Автор: Гость