Помогите пожалуйста! Орудие труда для разрыхления почвы. 4 буквы ( 2 буква "л") не серп. Помогите пожалуйста, у меня мало времени!

История
Помогите пожалуйста! Орудие труда для разрыхления почвы. 4 буквы ( 2 буква "л") не серп. Помогите пожалуйста, у меня мало времени!
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Гость:
Плуг.............................
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