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Когда начинаются заморозки (поздняя осень)
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Когда начинаются заморозки (поздняя осень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заморзки начанаются где-то в ноябре
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