|x|+4=9; решите уравнение

Математика
|x|+4=9; решите уравнение
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Автор: Гость
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Гость:
X=5 x=-5 пиши через или
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