Когда одному мальчику было 4 года, он был старше своей сестры в 2 раза. Сколько буде?? сестре, когда мальчику исполнится 100?
Математика
Когда одному мальчику было 4 года, он был старше своей сестры в 2 раза. Сколько буде?? сестре, когда мальчику исполнится 100?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-2=98(лет) ответ:98 лет будет сестре, когда мальчику исполнится 100
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