Когда одному мальчику было 4 года, он был старше своей сестры в 2 раза. Сколько буде?? сестре, когда мальчику исполнится 100?

Математика

Когда одному мальчику было 4 года, он был старше своей сестры в 2 раза. Сколько буде?? сестре, когда мальчику исполнится 100?

Автор: Гость