Когда сгорела 1/5 свечии и ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра како?? высоты была свеча первоначально
Математика
Когда сгорела 1/5 свечии и ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра како?? высоты была свеча первоначально
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8 следовательно 8=4/5 свечи =0,8 0,8 свечи =8, следовательно 1/5 свечи = 2 см 8+2=10
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