Когда сгорела 1/5 свечии и ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра како?? высоты была свеча первоначально

Математика

Когда сгорела 1/5 свечии и ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра како?? высоты была свеча первоначально

Автор: Гость