Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов. Когда в Уфе 15 часов, в Красноярск?? в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, когда в Красноярске 20 часов?
Математика
Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов. Когда в Уфе 15 часов, в Красноярск?? в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, когда в Красноярске 20 часов?
Ответ(ы):
Гость:
16 часов. Потому,что когда в Ростове 13 часов в Красноярске 17 часов,В Ростове на 4 часа меньше. И по-этому. 1) 20-4=16.
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