Когда в школе объявили день вежливости мальчик из 5 А класса поздоровался за руку ?? каждой девочкой из своего класса всего при этом было 77 рукопожатий Сколько учеников в 5А классе

Математика
Когда в школе объявили день вежливости мальчик из 5 А класса поздоровался за руку ?? каждой девочкой из своего класса всего при этом было 77 рукопожатий Сколько учеников в 5А классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мальчиков было "х", а девочек "у". Тогда х*у = 77, но 77 можно разложить на множители только двумя способами: 7*11  или 11*7 Если Мальчиков 7, то девочек 11 или наоборот девочек 7, а мальчиков 11, В любом случае получается учеников в классе 7 + 11= 18
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