Сочинение.Опишите по выбору помещение,используя составленный план и собранные материалы.Озаглавьте сочинение.

Гость: Гость:

Наша классная комната большая, светлая, просторная. В ней трое больших окон. Справа от дверей стоят книжные шкафы. Их пять, и каждая заполнена книгами, журналами, газетами. В классе в три ряды стоят деревянные столы с двумя стульями около каждого. У окна — учительский стол. Он украшен белой с красным орнаментом скатертью. На одной стене висит доска, а сверху — портрет Тараса Шевченко, украшенного вышитым полотенцем. На другой стене находятся планшеты с основными правилами русского языка. А еще цветы. Их много, они везде: на подоконниках, шкафах, учительском столе. Я всегда с волнением и радостью переступаю порог нашей классной комнаты.