Сочинение.Опишите по выбору помещение,используя составленный план и собранные материалы.Озаглавьте сочинение.
Русский язык
Сочинение.Опишите по выбору помещение,используя составленный план и собранные материалы.Озаглавьте сочинение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша классная комната большая, светлая, просторная. В ней трое больших окон. Справа от дверей стоят книжные шкафы. Их пять, и каждая заполнена книгами, журналами, газетами. В классе в три ряды стоят деревянные столы с двумя стульями около каждого. У окна — учительский стол. Он украшен белой с красным орнаментом скатертью. На одной стене висит доска, а сверху — портрет Тараса Шевченко, украшенного вышитым полотенцем. На другой стене находятся планшеты с основными правилами русского языка. А еще цветы. Их много, они везде: на подоконниках, шкафах, учительском столе. Я всегда с волнением и радостью переступаю порог нашей классной комнаты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из дробей 3/7 6/7 9/14 5/8 15/28 11/24 выберите те которые больше 11/48 и меньше 29/48.Овет запишите в виде множителей
Алгебра
Помогите пожалуйста. Обьясните как сокращать дробь? я в алгебре не очень, на 3 , по??тому обьясните адекватно. завтра контрольная, а я хз
Алгебра
Если турист проедет расстояние между посёлкоми А и В на велосипеде то он затратит??а 2 часа 30 минут меньше, чем если пройдет этот же путь пешком. ...