Из дробей 3/7 6/7 9/14 5/8 15/28 11/24 выберите те которые больше 11/48 и меньше 29/48.Овет запишите в виде множителей

Математика

Из дробей 3/7 6/7 9/14 5/8 15/28 11/24 выберите те которые больше 11/48 и меньше 29/48.Овет запишите в виде множителей

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