Помогите пожалуйста. Обьясните как сокращать дробь? я в алгебре не очень, на 3 , по??тому обьясните адекватно. завтра контрольная, а я хз

Алгебра

Помогите пожалуйста. Обьясните как сокращать дробь? я в алгебре не очень, на 3 , по??тому обьясните адекватно. завтра контрольная, а я хз

Автор: Гость