Помогите пожалуйста. Обьясните как сокращать дробь? я в алгебре не очень, на 3 , по??тому обьясните адекватно. завтра контрольная, а я хз
Алгебра
Помогите пожалуйста. Обьясните как сокращать дробь? я в алгебре не очень, на 3 , по??тому обьясните адекватно. завтра контрольная, а я хз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3аб^6 --------- аб^10
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