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Кокого скланения слово на поляне
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Кокого скланения слово на поляне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нач. форма слова на поляне - поляна, значит 1 склонения
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