Напишите поучение старшекласснику (старших надо уважать)(10предложений)

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Напишите поучение старшекласснику (старших надо уважать)(10предложений)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никогда не обманывай родителей, все тайное непременно станет когда-нибудь явным. Не обижай малышей, потому что тот, кто сильней и старше тебя, обидит тебя. Если твой друг или подруга доверили тебе какой-нибудь секрет, не рассказывай его никому. Ведь тебе неприятно, когда другие люди обсуждают твои секреты. Если тебе что-то неприятное сказал пожилой человек, не отвечай ему грубостью, а подумай хорошенько над его словами. Старые люди знают очень много. Если твой приятель отвечает что-то у доски, не сбивай его, даже если ты заметил ошибку, ведь твое замечание отвлекает мысли товарища от ответа. Не запоминай обиды — у всех бывают моменты, когда теряется контроль над собой. Будь добрым к людям; все хорошее, что ты делал им, вернется к тебе через этих и других людей. Если ты, малыш, будешь следовать этим наставлениям, твоя жизнь будет намного легче. Карина Л. Поучение другу Друг мой, прочитай эту грамотку, не посмейся над ней, а призадумайся. Когда ты видишь, что сильный бьет слабого, останови его. Ведь более сильный может побить тебя. Не смейся над старостью, так как все к ней придем. Не обижай животных, ведь они не могут высказать печаль и боль свою. Береги природу, ибо даже во сне человек не может вообразить ничего прекраснее природы. Цени каждую минуту, ибо жизнь твоя пройдет быстро. Уважай ближнего своего, и он будет уважать тебя. Не ленись, ибо самые выдающиеся дарования губятся леностью. Выполняй всегда свой долг, хоть иногда это делать тяжело, но не выполнять еще тяжелее. Не суди о других, научись судить о себе самом. Имей чистую совесть, и не будешь бояться ни лжи, ни сплетен. Если друзья твои достигли успеха, не завидуй, а радуйся за них. Но и стремись догнать и обогнать их. Не хвались. Дождись, чтобы тебя хвалил кто-то другой. Говори только правду. Кто раз солгал, тому не поверят. В другом классе (учительница Е. В. Ключникова) этой же школы учащиеся использовали в своих «поучениях» множество пословиц и поговорок, например: Поучение Дорогой друг, послушай мою грамотку и не посмейся над нею, а пойми ее и постарайся выполнить все, что в ней написано. Не ленитесь, ведь мать всем порокам лень. Если не трудиться, так и хлеб не родится. Почитайте родителей, слушайте их во всем. Уважайте старых и помогайте им во всем, в чем можете. Ведь человек старый за свою жизнь пережил многое, и сейчас ему так нужен покой. Не обижайте младших, а старайтесь защитить их. Будьте со всеми доброжелательны и ласковы, потому что как вы будете относиться к людям, так и люди к вам. Поучение Не делай другим зла, ибо как аукнется, так и откликнется. Не верь лести — она лжива, ибо птицу обманывают кормом, а человека лестью. Не засматривайся на чужое. За чужим погонишься — свое потеряешь. Несколько иными получились работы в школе № 440: Инга О. Поучение детям о том, как вести себя в транспорте Я научаю вас, дети, как следует вести себя в обществе. Войдя в автобус ли, троллейбус ли, трамвай ли — все едино, не забудь пробить бумажку ту малую, с которой проезд всем разрешается и без которой тебя с позором великим из транспорта выдворить могут. Не забывай быть вежливым, внимательным: уступай место тем, кто старее тебя, не наступай на ноги отрокам, старцам, всем добрым людям, а ежели и случится с тобой такая оплошность, то извинись, помни, что непочтительность — это грех. Не вкушай ничего в транспорте, ибо дразнишь соседа своего и непорядок учиняешь.
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