Как решить уравнение (237+x)-583=149

Математика
Как решить уравнение (237+x)-583=149
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
237+х-583=149 х=149-237+583 х=495
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