У Юли есть 20 разноцветных шариков желтых красных голубых и зеленых известно что р??вно в 17 из них не являются зелеными Ровно 12 не являются желтым и ровно 5 шариков красных сколько голубых шариков у Юли

Математика

У Юли есть 20 разноцветных шариков желтых красных голубых и зеленых известно что р??вно в 17 из них не являются зелеными Ровно 12 не являются желтым и ровно 5 шариков красных сколько голубых шариков у Юли

Автор: Гость