У Юли есть 20 разноцветных шариков желтых красных голубых и зеленых известно что р??вно в 17 из них не являются зелеными Ровно 12 не являются желтым и ровно 5 шариков красных сколько голубых шариков у Юли
Математика
У Юли есть 20 разноцветных шариков желтых красных голубых и зеленых известно что р??вно в 17 из них не являются зелеными Ровно 12 не являются желтым и ровно 5 шариков красных сколько голубых шариков у Юли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. всего шариков 20 и известно, что 17 не зелёные, значит 3 шарика зелёные. Аналогично т.к. 12 не жёлтые значит 8-жёлтых шариков. И по условию 5 красных шариков.Значит голубых шариков 20-3-8-5=4
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