СРОЧНООО ХЕЕЛП МИ! ЗАВТРА НУЖНО СДАВАТЬ, ПЛЗ ПРОШУ. ДАЮ 20 БАЛЛОВ. Выберите правил??ный ответ: Преимущество коллегий перед приказами заключалось: А) в ведении определённого участка государственного управления. Б) в коллегинальн...

История

СРОЧНООО ХЕЕЛП МИ! ЗАВТРА НУЖНО СДАВАТЬ, ПЛЗ ПРОШУ. ДАЮ 20 БАЛЛОВ. Выберите правил??ный ответ: Преимущество коллегий перед приказами заключалось: А) в ведении определённого участка государственного управления. Б) в коллегинальности при решении вопросов

Автор: Гость