СРОЧНООО ХЕЕЛП МИ! ЗАВТРА НУЖНО СДАВАТЬ, ПЛЗ ПРОШУ. ДАЮ 20 БАЛЛОВ. Выберите правил??ный ответ: Преимущество коллегий перед приказами заключалось: А) в ведении определённого участка государственного управления. Б) в коллегинальн...

История
СРОЧНООО ХЕЕЛП МИ! ЗАВТРА НУЖНО СДАВАТЬ, ПЛЗ ПРОШУ. ДАЮ 20 БАЛЛОВ. Выберите правил??ный ответ: Преимущество коллегий перед приказами заключалось: А) в ведении определённого участка государственного управления. Б) в коллегинальности при решении вопросов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) в ведении определённого участка государственного управления.
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